محمد الوحش: "نور حياة" إحدى المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المواطن.. فيديو

قال محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياه احدى المبادرات الرئاسية التي تهتم وتعتني بصحة المواطن المصري في ظل ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية.





وأضاف محمد الوحش خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن صندوق تحيا مصر قائم علي التبرعات ومن ضمن هذه التبرعات تم رصد مليار جنيه لمبادرة نور حياة.





وأوضح محمد الوحش ، أن مبادرة نور حياه تتعامل على محورين أساسيين، هما محور الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية، والمحور الثاني هو الكشف على الكبار ومعرفة أسباب ضعف البصر أو فقدان البصر . علىعلى





وتابع محمد الوحش ، أن منذ أمس تم نزول القوافل مرة أخرى متزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد .





وأكمل محمد الوحش،: أننا نستهدف في هذه المرحلة 500 ألف تلميذ مقسمين على 3 مراحل في 10 محافظات.