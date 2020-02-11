AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية: الحكومة بحاجة للاستثمار أكثر من القطاع الخاص

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:01 ص
المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
Advertisements
آية الجارحي

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مهام الاستثمار المؤثر تحتاجها الحكومات بشكل أكبر ما يحتاجه القطاع الخاص.

أوضحت في تصريحات لها، أن كثيرا من المشروعات الحكومية لا تنتبه لمصالح المواطنين، موضحة أن كلا من المسئولية المجتمعية للشركات  CSR، والشركات الاجتماعية  Socialenterprise، والاستثمار المؤثر، تشهد العديد من التداخل في المعنى.

وشددت "عبداللطيف" على ضرورة إشراك المجتمع لتقليل من مخاطر المشروعات والاهتمام بالاستثمار في البشر باعتباره أمرا هام جدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ندوة غدا

ننشر تفاصيل مستهدفات الحكومة في الموازنة الجديدة لضبط الإنفاق العام

المركزي: 4.033 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في 3 شهور

التعاون الدولي: نعمل على تعزيز الشراكة لدعم استراتيجية 2030

التخطيط تعلن انتهاءها من مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: مهتمون بالتعليم لتحقيق التنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

ملك وكتابة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب عقوبات بيراميدز .. فيديو

خطأ طبي .. تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة شويكار

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي

يسرا تروى كواليس مشاركتها في حفل الأوسكار.. فيديو

داية تكسر قدم جنين أثناء ولادته .. تفاصيل صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد