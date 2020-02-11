المصري للدراسات الاقتصادية: الحكومة بحاجة للاستثمار أكثر من القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مهام الاستثمار المؤثر تحتاجها الحكومات بشكل أكبر ما يحتاجه القطاع الخاص.

أوضحت في تصريحات لها، أن كثيرا من المشروعات الحكومية لا تنتبه لمصالح المواطنين، موضحة أن كلا من المسئولية المجتمعية للشركات CSR، والشركات الاجتماعية Socialenterprise، والاستثمار المؤثر، تشهد العديد من التداخل في المعنى.

وشددت "عبداللطيف" على ضرورة إشراك المجتمع لتقليل من مخاطر المشروعات والاهتمام بالاستثمار في البشر باعتباره أمرا هام جدا.