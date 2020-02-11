توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برج الحمل:

مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة، لا تتهرب من المسؤوليات و ان كثرت حاذر الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة

عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه فكن حذرا ومتعقلا ولا تتسرع

صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا



برج الثور:

مهنيًا: تشعر بالقوة وتزداد اشراقًا وتقود مسيرتك وتحرز كسبًا ماديًا،ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء

عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمسًا وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات

صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر

برج الجوزاء:

مهنيًا: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال

عاطفيًا: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيدًا عن المحيط وهموم مشاغل العمل

صحيًا: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يوميًا فحاول ان تمارس رياضة اليوغا لتخلص منهما

برج السرطان:

مهنيًا: قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك، وتنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل بعض الخلافات الناشئة في العمل

عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة فحاول قبل ان تقول اي كلمة تراجعها

صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لتراجع وضعك الصحي والترهل فكن حذرا يا عزيزي السرطان

برج الأسد:

مهنيًا: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل

عاطفيًا: عليك الاهتمام برأي الحبيب فهمو يهتم بك ومستقبلك ولا تنسي الاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة

صحيًا: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك





برج العذراء:

مهنيًا: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال،وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك وأرباح مالية ايضا مهمة

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فان تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا ويفتح لك حقبة عاطفية جيدة

صحيًا: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد

:برج الميزان

مهنيًا: الاستماع إلى النصائح بات ضروريًا، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين

عاطفيًا: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به ويتسبب فى مشاكل عدة قد تتسبب فى الانفصال فحذاري

صحيًا: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها

برج العقرب:

مهنيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس

عاطفيًا: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ

صحيًا: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة وحاول ان تمارس الرياضة

برج القوس:



مهنيًا: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود على الصعيد المهني

عاطفيًا: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة وتنجو بيها الى بر الامان

صحيًا: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيدًا بالنتائج التى سوف تراها علي صحتك

برج الجدي:

مهنيًا: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة ودقيق خاصة فى الأوراق التي تمضي عليها

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيرًا، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن

صحيًا: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة

برج الدلو:

مهنيًا: تكون مميزًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب وتتحمّس لبدء مشروع جديد كنت تحلم بتنفيذه من زمان

عاطفيًا: عش أيامك كما يجب، ولا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع



برج الحوت:

مهنيًا: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديرًا لجهودك، حاول معالجة الأمور بروية مبتعدًا عن التعقيد

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك

صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي