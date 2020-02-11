تأجيل طرح Realme X50 Pro 5G فى هذا التاريخ

يذكر أن Realme ستطرح الخميس 13 فبراير القادم أيصًا بشكل رسمى أحدث أيقوناتها وهو Realme C3، الأول الذى يأتى بنظام Android 10 بمجرد إخراجه من علبته، كما يأتى أيضًا بواجهة تشغيل Realme UI الجديدة.





و يحتوى Realme C3 على شاشة عملاقة سعة 6.5 بوصة كاملة بدون أى حواف، مع نوتش أعلى منتصف الشاشة، ويأتى Realme C3 بمعالج من نوع Helio G70 مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



