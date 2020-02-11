محافظ دمياط تعلن توقيت تسليم جوازات السفر للصيادين العائدين من الاحتجاز.. فيديو

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إننا قمنا بعمل جوازات سفر جديدة للصيادين العائدين من الاحتجاز، وسيقومون باستلامها خلال 48 ساعة.





وأضافت منال عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن تصاريح الثروة السمكية الخاصة بهم سيقومون باستلامها غدا، دون أن يعيقهم أى شيء .





وأوضحت منال عوض ، أن الصيادين طلبوا مساعدات لأنهم تركوا منازلهم منذ شهرين وقمنا بالتعاون مع المحافظة ومع الجمعيات الأهلية وتوفير مبلغ مادي لكل فرد منهم.





وتابعت منال عوض ، أن المحافظة ستقوم بعمل توعية للصيادين وعن الأماكن المصرح لهم بالصيد فيها .





وأكملت منال عوض، أن المحافظة ستقوم بتركيب اجهزة تعقب للمراكب؛ حتي نكون علي علم عند تحرك المركب في مسار غير مساره.