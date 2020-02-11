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ريا أبي راشد: سأجري حوارات مع الفائزين بالأوسكار ويسرا ملكة الحفل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:40 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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هاني حسين
قالت الإعلامية ريا أبي راشد، إن  الفنانة الكبيرة يسرا شاركت لأول مرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مضيفة :" حفل الأوسكار أهم حفل في السنة ويعتبر عيد  هوليوود  للاحتفال بأفضل الأفلام وأكبر النجوم في مختلف أنحاء العالم".

وأضافت ريا أبي راشد في تصريحات تليفزيونية:"  أكون متواجدة خلف الكواليس في حفل  توزيع جوائز الأوسكار"، موضحة أنها سوف تستضيف  الفائزين بجوائز الأوسكار.

وتابعت ريا أبي راشد:"  لأول مرة في تاريخ الأوسكار يفوز فيلم كوري بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل جوائز الأوسكار ونتمنى أن يفوز فيلم عربي  بجائزة أفضل فيلم أجنبي".

وأكملت ريا أبي راشد:"  كل الاهتمام  موجه نحو براد بيت وعائلته  ولأول مرة يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد والكل يرغب في التعرف على حياته العاطفية وكواليسها".

ولفتت ريا أبي راشد:"  فستان الفنانة يسرا الفرعوني كان في غاية الأناقة والجمال،  ويسرا كانت ملكة الأوسكار هذا العام".
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