ريا أبي راشد: سأجري حوارات مع الفائزين بالأوسكار ويسرا ملكة الحفل

قالت الإعلامية ريا أبي راشد، إن الفنانة الكبيرة يسرا شاركت لأول مرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مضيفة :" حفل الأوسكار أهم حفل في السنة ويعتبر عيد هوليوود للاحتفال بأفضل الأفلام وأكبر النجوم في مختلف أنحاء العالم".





وأضافت ريا أبي راشد في تصريحات تليفزيونية:" أكون متواجدة خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الأوسكار"، موضحة أنها سوف تستضيف الفائزين بجوائز الأوسكار.





وتابعت ريا أبي راشد:" لأول مرة في تاريخ الأوسكار يفوز فيلم كوري بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل جوائز الأوسكار ونتمنى أن يفوز فيلم عربي بجائزة أفضل فيلم أجنبي".





وأكملت ريا أبي راشد:" كل الاهتمام موجه نحو براد بيت وعائلته ولأول مرة يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد والكل يرغب في التعرف على حياته العاطفية وكواليسها".



