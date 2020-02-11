بالصور.. كواليس وأسرار "بنت الجيران "مع حسن شاكوش في "نفسنة" مساء اليوم

يحل مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" ضيفا على برنامج "نفسنة" في موسمه الجديد في حلقة خاصة تعرض

الثامنة والنصف، مساء اليوم، الثلاثاء، فضائية "القاهرة والناس" تتناول حالة الجدل التي أحدثتها اغنيته "بنت الجيران" الأكثر استماعا علي موقع التواصل الاجتماعي.

برنامج "نفسنة" تقدمه الفنانات "ايمي سالم" و"نوليا مصطفى "و"هدى كمال" على فضائية "القاهرة والناس" ويتطرق في حلقة "حسن شاكوش " إلى أسرار النجاح الكبير "لبنت الجيران التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.





وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت علي أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوي العالم في تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.





أما برنامج "نفسنة" فقد أثبت بسرعة قياسية أنه جاء ليس فقط لينافس، وإنما ليتصدر المشهد كأفضل برنامج في القنوات الفضائية المصرية. برنامج حظي بنسب مشاهدة عالية تليفزيونيًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتلقف كليباته وتتبادلها على فيسبوك وتويتر.

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