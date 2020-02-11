11 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 11 فبراير في علم الأرقام..





شخصية اليوم في علم الأرقام





إذا كنت مولودا في يوم 11 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية متكاملة بمعنى أنك عاطفي وعقلاني في آن واحد.. أنت أيضا محارب ومتشدد وحساس وانفعالي ومتقلب ولديك ثقة كبيرة في نفسك تساعدك على تحريك الأحداث والأشخاص.









نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.