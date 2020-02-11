نجم الإسماعيلي يغيب عن مواجهتي الرجاء البيضاوي وبيراميدز بسبب الإصابة





وخسر الإسماعيلي مساء الأحد أمام الزمالك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.





وتأكد غياب محمد الشامي عن الملاعب لمدة 15 يوم، وذلك بسبب الإصابة بتمزق في الأربطة وسيخضع لفحص طبي جديد بعد هذه المدة.





وسيغيب الشامي عن مباراة الدراويش المقبلة أمام الرجاء البيضاوي، التي ستقام يوم 16 فبراير الجاري علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كما سيغيب اللاعب عن مباراة بيراميدز في دور ال16 بكأس مصر، والتي ستقام يوم 21 من الشهر الجاري.

يغيب بشكل رسمي اللاعب محمد الشامي، نجم النادي الإسماعيلي عن مواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية، وبيراميدز فى بطولة كأس مصر وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الزمالك بالدوري.