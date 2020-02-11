وزيرة البيئة: وعي العالم بقضية تغير المناخ موجود منذ 1992.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن تغير المناخ في مصر لم يظهر امس ولكنها منذ سنوات، فالعالم اجمع كان لديه وعي بقضية تغير المناخ منذ 1992 .





وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن العالم أجمع- سنة 1992 - على أن تكون هناك اتفاقية للتصدي لآثار تغير المناخ وتزامنا مع ذلك الوقت كانت هناك اتفاقية ايضا لمكافحة التصحر، وأخرى للتنوع البيولوجي.





وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن الثلاث اتفاقيات كانت على يد دكتور مصري هو مصطفى كمال طلبة حتي يساعد العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية وان يكون هناك استدامة .





وتابعت ياسمين فؤاد ، أن الجو الان متقلب جدا، يوم يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، واخر يكون هناك انخفاض، مع اختلاف تغير المناخ دون انتظام .



