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وزيرة البيئة: وعي العالم بقضية تغير المناخ موجود منذ 1992.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:05 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن تغير المناخ في مصر لم يظهر امس ولكنها منذ سنوات، فالعالم اجمع كان لديه وعي بقضية تغير المناخ منذ 1992 .

وأضافت ياسمين فؤاد  خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن العالم أجمع- سنة 1992- على أن تكون هناك اتفاقية للتصدي لآثار تغير المناخ وتزامنا مع ذلك الوقت كانت هناك اتفاقية ايضا لمكافحة التصحر، وأخرى للتنوع البيولوجي.

وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن  الثلاث اتفاقيات كانت على يد دكتور مصري هو مصطفى كمال طلبة حتي يساعد العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية وان يكون هناك استدامة .

وتابعت ياسمين فؤاد ، أن الجو الان متقلب جدا، يوم يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، واخر يكون هناك انخفاض، مع اختلاف تغير المناخ دون انتظام .

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن مصر قامت بالعديد من المحاور الهامة للتصدي لتغير المناخ والحفاظ على استقراره  .
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