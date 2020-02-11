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مرأة

طريقة عمل الشكلمة بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:01 ص
شكلمة
شكلمة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشكلمة بمذاق لا يقاوم وهي عبارة عن حلوة مكونة من ٥ مكونات اساسية من المطبخ اهمها جوز الهند. 

مكونات عمل الشكلمة 


- 2 كوب جوز هند
- كوب سكر
- بياض 4 بيضات
- ملعقة فانيليا
- ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة:
- أحضرى وعاء كبير وضعى به بياض البيض مع الملح
- ويتم خفق البيض جيدًا لمدّة خمس دقائق،
- ضيفى السكر والفانيليا للبيض، ويتم الخفق جيدًا حتّى يصبح قوام الخليط كثيفًا
- ضيفى كمية جوز الهند كاملة، مع التقليب جيّدًا حتى يصبح متماسكًا
- وعندما تجهيز العجين، يتمّ تشكيل كرات جوز الهند
- في صينية ضعى ورق الزّبدة وعليه الشكلمة، ونسخن الفرن على حرارة 150 درجة
- تخبز لمدة 20 دقيقة، ويتم تحميرها من الأعلى مع الانتباه جيدًا لها
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