علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة.. جميلة عوض: حلم عمري أكون ممثلة

قالت الفنانة جميلة عوض، تعليقا على ردود أفعال الجماهير حول فيلم " بنات ثانوي"؛ "لم أتوقع ردود الأفعال حول الفيلم".





وأضافت جميلة عوض في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث " :" الدراما لها التأثير الأكبر في انتشار الفنان مقارنة بالسينما".





وتابعت جميلة عوض:"فيلم بنات ثانوي يعتبر حاله خاصة لأنه يمثل شريحة واسعة من المجتمع ويخاطبها جميعا، وعن ردود أفعال أسرتها قالت جميلة عوض: " بابا وماما شافوا الفيلم وعجبهم جدًا وبابا عجبه أكتر من ماما ".





وحول علاقتها بالسوشيال ميديا قالت جميلة عوض:" علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة جدا، معرفش ليه، وبدأت اتفاعل عليها منذ عام"، مضيفة:" حلم حياتي أن أكون ممثلة وفنانة حتى لما كنت بروح الكواليس برفقة أسرتي؛ كنت بحب الفن ".





وتابعت جميلة عوض أنها كانت تعيش فيه برفقة جدها الفنان الراحل محمد عوض وأعمامها وأنها استقت حب الفن من بيت فني، مضيفة:" جدي توفي وأنا في عمر الأربع سنوات وكنت أنتظره دائما بعد عودته من المسرح وأتذكر أنه كان يعود متأخرًا من المسرح وكنت في انتظاره دائمًا مع جدتي ".





وأكملت جميلة عوض:"أشاهد كل أفلام ومسرحيات جدي الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، وبشوف الأفلام الأبيض والأسود وأنا في سن 5 سنوات ".



