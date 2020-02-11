AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة.. جميلة عوض: حلم عمري أكون ممثلة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:01 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الفنانة جميلة عوض، تعليقا على ردود أفعال الجماهير حول فيلم " بنات ثانوي"؛ "لم أتوقع ردود الأفعال حول الفيلم".

وأضافت جميلة عوض في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي  في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث " :" الدراما لها التأثير الأكبر في انتشار الفنان مقارنة بالسينما".

وتابعت جميلة عوض:"فيلم بنات ثانوي يعتبر حاله خاصة لأنه يمثل شريحة واسعة من المجتمع ويخاطبها جميعا، وعن ردود أفعال أسرتها قالت جميلة عوض: " بابا وماما شافوا الفيلم وعجبهم جدًا وبابا عجبه أكتر من ماما ".

وحول علاقتها بالسوشيال ميديا قالت  جميلة عوض:" علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة جدا، معرفش ليه، وبدأت اتفاعل عليها منذ عام"، مضيفة:" حلم حياتي أن أكون ممثلة وفنانة حتى لما كنت بروح الكواليس برفقة أسرتي؛ كنت بحب الفن ".

وتابعت جميلة عوض أنها كانت تعيش فيه برفقة جدها الفنان الراحل محمد عوض وأعمامها وأنها استقت حب الفن من بيت فني، مضيفة:" جدي توفي وأنا في عمر الأربع سنوات وكنت أنتظره دائما بعد عودته من المسرح وأتذكر أنه كان يعود متأخرًا من المسرح وكنت في انتظاره دائمًا مع جدتي ".

وأكملت جميلة عوض:"أشاهد كل أفلام ومسرحيات جدي الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، وبشوف الأفلام الأبيض والأسود وأنا في سن 5 سنوات ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الصاوي يكشف أسرار وكواليس علاقته بالفنان خالد صالح.. فيديو

جميلة عوض لـ صدى البلد: الناس بتحلف بشطارتي في بنات ثانوي | حوار

جميلة عوض: سعيدة بردود الأفعال على بنات ثانوي.. منى ذكي أعجبت بشخصيتي.. كنت متخوفة جدا من شكلي المختلف في الفيلم

جميلة عوض تكشف أسرارا من طفولتها مع جدها الكوميدى الشهير

جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن أصعب مشهد في بنات ثانوي

جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جميلة عوض عن فيلم بنات ثانوي: اتعلمت دوري من خلال جولات على المدارس

مقلب ثلج من مؤمن زكريا لـ عمار حمدي .. اعرف التفاصيل

مترو الأنفاق يكشف حقيقة نشوب حريق بمحطة السادات

كارثة تتعرض لها دول القرن الإفريقي بسبب الجراد.. فيديو وصور

هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصين تعلن ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد إلى 42600 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

أنيقة كالعادة .. رجاء الجداوى تخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان أسوان

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم