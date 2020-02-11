وزيرة البيئة: التصدي للمناخ يحتاج إلى تمويل ونقل تكنولوجيا وتنمية قدرات.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تعمل في تغير المناخ على أكثر من محور، الأول هو التفاوض في اتفاق باريس، وتحويل هذا الاتفاق إلى خطوات فعلية على الأرض.





وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن أى اتفاق يحدث على المستوى الدولي يلزم علينا التزامات على المستوى الوطني ومن شأنه ان يعمل على إيقاف مسار التنمية الخاص بها.





وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن التصدى للمناخ كما قالت الدول النامية يحتاج إلى تمويل ونقل تكنولوجيا وتنمية قدرات كما أننا لم يكن لنا يد في تغير المناخ أثناء الثورة الصناعية التي أدت إلى تدهور المناخ. تكنولوجيا





وتابعت ياسمين فؤاد ، أن التكيف من ضمن الموضوعات الهامة جدا والتي تراعي أن الدول المتقدمة لا تستطيع أن تسير في طريق التكيف.





واستكملت ياسمين فؤاد، أن التكيف هو "آثار تغير المناخ التي ستحدث على الموارد المائية على السواحل، وعلى أسلوب الزراعة الخاص بأى دولة".