نسكافيه مش شاي.. محمد صلاح يكشف سبب عمله مساعدا لـ ميدو وتحذير مرتضى منصور له

كشف محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، عن أسباب قبوله العمل في منصب المدرب العام بالزمالك، في الجهاز الفني لأحمد حسام ميدو.





وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبلت العمل مع ميدو نظرا لعشقي وحبي لنادي الزمالك، كما أن ميدو بالرغم من خبراته الكبيرة إلا أنه متواضع جدا".





وتابع: "مرتضى منصور قالي لو الزمالك فشل في بطولة كأس مصر هحاسبك أنت".