عادل مصطفى: الأهلي مختلف تحت قيادة فايلر

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" الأهلي يضم أقوى تشكيل من اللاعبين في آخر 3 مواسم، مؤكدا أن الحكم على فايلر مبكر جدا لأن جوزيه لم يقدم أفضل ما لديه في ولايته الأولى.





وأضاف أن جميع مدربي العالم لهم أخطاء كثيرة ولكن الأهم أن يتعلم الشخص من أخطائه الفنية وعلاج القصور الذي يعاني منه الفريق.





وتابع أن هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على نتائج أي مدرب مع فريقه، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب وحالة اللاعبين وقت المباراة.





وأردف أن الأهلي متنوع في طريقة لعبه ويسير بخطى ثابته في كل مباراة"، معلقا :" هناك فرق كبير بين التحليل والتدريب".







