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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

انسف السموم .. نظف الكلى وتخلص من نزلات البرد بمشروب طبيعى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:01 ص
مشروب طبيعي
مشروب طبيعي
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أسماء عبد الحفيظ
يتبع الكثير من الأشخاص عادات غذائية خاطئة أبرزها الإقبال على تناول الوجبات السريعة التى تعرض أجسامهم للإصابة بالعديد من السموم التى سريعا تترسب فى الكلى والجسم، لذلك ينصح الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة بتناول كوب يوميا من هذا المشروب الطبيعي. 

وقال صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هذا المشروب الطبيعي يساعد على التخلص من السموم ويساعد على تنظيف الكلي ويعالج نزلات البرد والتهاب الحلق كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى المفيدة للجسم. 


ونصح صبري بتناول ثلاثة أكواب من مشروب الجنزبيل والليمون الخاص بإزالة السموم، وأربعة أكواب من المياه يوميًّا. 

طريقة عمل مشروب إزالة السموم.. 

نصف حبة ليمون وزنجبيل ومياة ساخنة،يرفع على النار ويقلب جيدا إلى أن يغلي ويمكن تحليته بالعسل الجبلي للأشخاص الذين لا يعانون من السكر وذلك حسب الرغبة ولكن العسل الجبلي يعطي نتيجة أفضل وأسرع.
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