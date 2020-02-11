محمد شريف يتحدث عن موقفه من المنتخب بعد التألق مع إنبي

أكد محمد شريف لاعب نادي إنبي ، إنه يتمنى الانضمام لصفوف المنتخب المصري، خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت للنظر مع النادى البترولى. الانضماماللافت

وأضاف محمد شريف ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به هذا الموسم مع إنبي، مشددا على رغبته فى ارتداء قميص الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح قائلا :" شرف لأي لاعب الانضمام للمنتخب، أتمنى أن أرتدي قميص الفراعنة فى الفترة المقبلة".





كما تحدث عن مواجهة طنطا قائلا :" كنا نتمنى الفوز بهذه المباراة، خاصة أنها تضعنا فى مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى".