البحث العلمي تنظم مؤتمرا عن الموارد البشرية العربية.. 21 أكتوبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن رابطة تنمية الموارد البشرية فى الوطن العربى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتقنيات الإعلام والاتصال ينظمان مؤتمر رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية فى ضوء تطور التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل فى نواكشوط بموريتانيا فى الفترة من 21 حتى 22 أكتوبر 2020.





وتتناول محاور المؤتمر الموضوعات التالية:





- دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال فى تنمية الموارد البشرية العربية.





- الاستثمار فى الريادة والابتكار لدى الشباب العربى كمحرك مهم للتنمية المستدامة.





- الفجوة النوعية الرقمية بين مخرجان التعليم ومتطلبات سوق العمل العربية.





- الجامعات ومؤسسات البحوث والتعليم المهنى والتقنى العربية كحاضنات للشباب العربى المبدع والريادى.







- توطين التكنولوجيا الحديثة فى منظومة التربية والتعليم فى الوطن العربى.





وتتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للسادة الباحثين الذين تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركون تكاليف السفر ولن تتحمل الأكاديمية أي نفقات، على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 1 /6 /2020 على البريد الإلكتروني الموضح بالنشرة الإعلامية.



