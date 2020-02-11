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منوعات

بـ ٤٠٠ جنيه.. دينا مراجيح خايفة من الحسد بعد هدية الفلانتين| فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بدأ المحبون في تبادل هدايا عيد الحب الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، فكانت الشابة "دينا" ممن حظين بهدية الفلانتين في وقت مبكر عن يوم المحبين، ليس هذا فحسب بل تحولت دينا وهديتها إلى حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

فقد تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لم يرد ذكره وفتاة لقبت بـ"دينا مراجيح" وهي تتسلم هديتها بقيمة 400 جنيه  مصري من حبيبها.

وظهر الثنائي الذي بدا عليه السن الصغير في غاية السعادة، بينما بدا الفيديو والشاب ينادي على حبيبته، قائلًا:" يا دودا"، ثم وجه كلمته للمشاهدين:"شايفة يا معفنة منك ليها أنا بجيب لدودا  حبيبتي هدايا عليا الطلاق هدايا بـ 400 جنيه هدية مش جايبها أمك لأبوكي".

ثم استطرد قائلًا:" هابي فلانتين دوقة يا حبيبتي"، لترد "دينا" :"هابي فلانتين دوقة يا حبيبي، عينينهم وحشة يا روحي، دي الشيكولاتة اللي بحبها يا روحي"، ليختتم الشاب الفيديو بجملة :" بحبها يا جدعان .. حب مينفعش يتنسي".

تمت مشاركة مقطع الفيديو على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" ومن ثم تم انتشاره على مختلف المنصات الاجتماعية وحصد خلالها على نسب عالية من المشاهدة والتعليقات.

 الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بعيد الحب أو ما يسمي "الفلانتين" في 14 فبراير من كل عام، حيث يتبادل فيه المحبين الهدايا.
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