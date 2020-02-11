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توك شو

أخبار التوك شو.. حسن شاكوش ينال استحسان أحمد موسى ويحرج هاني شاكر.. الدمج بين المؤسسات الصحفية.. تامر أمين ينفعل على أشرف زكي.. وحقيقة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:49 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال المطرب حسن شاكوش، إن أغنية بنت الجيران تكلف إنتاجها 15 ألف جنيه فقط، موضحا أنها لم تستغرق إلا 3 أيام فقط. 

قال المطرب حسن شاكوش، إنه سعيد بإشادة الفنان هاني شاكر بصوته، مشيرا إلى أنه تربى على صوت أمير الغناء العربي حسب وصية من والده المرحوم.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الدولة أفاد بعدم الاستحقاق بشأن العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات.

قال الفنان هاني شاكر، إننا نواجه مشكلة كبيرة وهي أغاني المهرجانات، موضحا أنه حزين على انتشار مثل هذا الفن. 

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إننا نشهد  يومي 12 و13 المقبلين استكمال مناقشات ومباحثات سد النهضة بوجود وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية ويتم تفصيل النقاط.

انفعل الإعلامي تامر أمين على الدكتور أشرف زكي بسبب الفنانين والنجوم الذين لم يحضروا عزاء نادية لطفى خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، قائلا "لعبة حلوة بجد أنك تدافع عنهم".

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه حدثت تجربة الدمج بين بعض المؤسسات الصحفية عام 2009 لكنها لم تنجح، والمؤسسات الصحفية الكبري هي من ترفض عمليات الدمج.

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