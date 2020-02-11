محافظ أسوان يطلق دورات التدريب والتأهيل على معايير جائزة مصر للتميز الحكومي

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة ، بالتعاون مع وزارة التخطيط ، تحت عنوان (تدريب سفراء التميز الحكومي) ، وذلك للتدريب والتأهيل على معايير جائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الثانية .





وعبر اللواء أشرف عطية عن تقديره للمجهودات المبذولة من المنظمين والمتخصصين والمتدربين القائمين على تنظيم هذه الدورات وهو الذى يعكس روح التعاون والتنسيق المتواصل بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإهتمامه المستمر بتطوير منظومة العمل والأداء الحكومى وتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم "الحوكمة" يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين ، بجانب تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" .





وأكد أشرف عطية، خلال حواره المفتوح مع المتدربين، على ضرورة الاستفادة المثلى من التدريب وموضوعاته الحيوية التى تشمل التعريف بمفاهيم التميز الحكومى ومحاوره ومعاييره المتعددة ، بالإضافة إلى فئات جائزة مصر للتميز الحكومى 2020، وشرح آليات وأساليب التقييم ، وذلك من أجل الإلتزام بتطبيق كافة المعايير اللازمة للمشاركة فى مسابقة التميز الحكومى وحصد المراكز الأولى فيها ولاسيما أن محافظة أسوان قد حققت مراكز متقدمة بنفس المسابقة في نسختها الأولى العام الماضى .





ووجه بضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن كافة النتائج والتوصيات التى ستسفر عنها الدورات التدريبية وعرضها عليه شخصيًا من أجل إتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف المديريات والجهات التنفيذية مع توفير كافة المعلومات والتسهيلات المطلوبة لإعداد الملف المشارك في المسابقة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة في هذه الجائزة الحكومية الهامة .





وأشار عطية إلى أنه هذه المسابقة تهدف لنشر ثقافة التميز وتطوير جودة الخدمات الحكومية ودعم التنافسية المؤسسية والعمل الجماعى وروح الفريق الواحد لإحداث نقلة فى الآداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز التنفيذى من خلال تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز ، وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين .



