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أخبار العالم

تشييع جنازة جندي جزائري استشهد نتيجة عملية انتحارية استهدفت ثكنة عسكرية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:23 ص
جنازة الجندي الجزائري
جنازة الجندي الجزائري "بن عدة إبراهيم"،
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أ ش أ

شيعت جنازة الجندي الجزائري "بن عدة إبراهيم"، مساء الإثنين،  بمقبرة " الزاوية " بولاية غليزان الجزائرية (شمال غرب)، والذي استشهد، الأحد، إثر عملية انتحارية استهدفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمياوين الحدودية ببرج باجي مختار، أقصى جنوبي البلاد.

حضر مراسم الجنازة أفراد عائلة الشهيد والسلطات المدنية والعسكرية في جو جنائزي مهيب طغى عليه الحزن الشديد.

واستشهد الجندي بن عدة إبراهيم خلال عملية انتحارية استهدفت دورية للجيش الجزائرية بانتحاري كان على متن سيارة مركبة مفخخة قام بتفجيرها متسببا في استشهاد الجندي الحارس الذي أحبط محاولة دخول المركبة للثكنة العسكرية.

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