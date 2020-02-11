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رياضة

عادل مصطفى يكشف حقيقة أزمة ميدو وأحمد عادل بسبب كهربا.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:55 ص
حتحوت
حتحوت
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عبدالله هشام
قال عادل مصطفى لاعب الأهلى السابق، إن كل ما تردد حول نشوب أزمة بين أحمد حسام "ميدو" مع الحارس أحمد عادل، بشأن احتفال الأخير بانضمام محمود كهربا للأهلى، غير صحيح.
وأضاف عادل مصطفي ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن أزمة أحمد حسام ميدو مع أحمد عادل لم تكن شخصية، موضحا إن هذه الأزمة اندلعت شرارتها فى نادي مصر المقاصة منذ بداية الموسم.
وتابع :" كهربا انتقل للأهلى فى يناير، وأزمة أحمد عادل مع ميدو ظهرت مع بداية الموسم، فكيف يتم الربط بينهما، بالطبع هذا كلام غير منطقي".
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