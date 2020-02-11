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فن

بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:48 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة بارتدائها جاكت أسود، واعتمدت على خصلات شعرها الناعم مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى الماكياج على اللون الأسود ايشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.
 
وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14يناير في جدة، ويومي 19 و20 يناير في الدمام.
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