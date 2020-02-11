شيراز العتيري شخصية العام العربية السينمائية

أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة شخصية العام العربية السينمائية لـ شيراز العتيري المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وتقدم الجائزة مجلة هوليوود ريبورتر خلال حفل استقبال يقيمه المركز ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي شهد على تأسيس مركز السينما العربية منذ 6 سنوات.





وعبرت شيراز العتيري عن سعادتها بالتكريم قائلة "يسعدني تلقي مثل هذه الجائزة من هوليوود ريبورتر و مركز السينما العربية ، فهي بمثابة تذكرة بكيف دخلت السينما إلى عالمي وغيرته بطرق متعددة. أشعر بالتميز لأنني حظيت بفرصة الاختلاط يوميًا بأعظم صنّاع الأفلام التونسيين وأهم الأسماء العالمية في الصناعة".

وأضافت "أفتخر أيضًا برؤية صناعة الأفلام التونسية تتطور وتنمو لتشهد صعود جيل جديد من صنًاع الأفلام التونسيين التي ستتمكن أفلامهم من المنافسة عالميًا والفوز بالجوائز في أعرق المهرجانات السينمائية. ولما يقرب من 3 سنوات، كنت جزءً من هذه الرحلة المثيرة الديناميكية".

قدمت شيراز العتيري العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال فترة الثلاثة سنوات التي تولت فيها منصب مديرة المركز الوطني للسينما والصورة في عام 2017 وحتى نوفمبر2019. إذ أسست برنامج سنتو للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. وأنشأت أيضًا منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.