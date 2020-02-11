تحرك طائرة عسكرية لمواجهة "درون" فوق منزل الرئيس التونسي

كشفت صحيفة الشروق التونسية عن تحليق طائرة بدون طيار "مسيرة" بالقرب من منزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.





وقالت الصحيفة إنه تم رصد طائرة هيلكوبتر تحلق بالقرب من منطقة المنيهلة، مكان تواجد منزل الرئيس التونسي، وذلك عقب ظهور طائرة مسيرة في المنطقة.





وصرح مصدر أمني بالداخلية التونسية، للصحيفة، بأن الطائرة التي أثارت خوف التونسيين هي طائرة عسكرية قامت بالتحليق لمدة 5 دقائق فوق جهة المنيهلة؛ بعد رصد طائرة "درون" بالقرب من منزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.





ولم يتم تحديد هوية الطائرة التي حلقت فوق منزل رئيس الجمهورية حتى الآن.