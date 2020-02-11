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فن

ياسمين نيازي تنتهي من تسجيل "كلام الحب" استعدادا لطرحها في الفلانتين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
انتهت المطربه ياسمين نيازي، من تسجيل احدث اغانيها بعنوان "كلام الحب"، وذلك استعدادا لطرحها احتفالا بالفلانتين مع جمهورها .

تم تسجيل الأغنية باستديوهات صوت الحب، وحضرت ياسمين بصحبة مدير أعمالها سيكا سمير "كلام الحب" من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي وتوزيع أنور عمرو وإنتاج ماستر جروب وهندسه صوتيه خالد رؤوف، وتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، من إخراج هاني كامل، ويتم طرحها احتفالا بالفلانتين علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

وتعيش "ياسمين" حالة من النشاط الفني هذه الفترة كما تستعد لإحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.
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