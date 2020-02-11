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رياضة

كورتوا الأفضل في الدوري الإسباني عن يناير الماضي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس فريق ريال مدريد ، لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير في الدوري، وسيتسلم الجائزة على ملعب فريقه "سانتياجو برنابيو" الأحد المقبل، في مباراة الريال أمام سيلتا فيجو.

وذكر موقع الدوري الإسباني على الإنترنت أن كورتوا "27 عامًا" مُنح الجائزة بعد قيادته فريقه إلى اعتلاء صدارة الدوري بثلاثة انتصارات في يناير واستقباله هدفًا واحدًا فقط.

وكان عنصرًا رئيسًا في الفوز على خيتافي 3-0 في ملعب الكولسيوم بعد أن ذاد عن مرماه ببراعة.

 كما فعل الشيء ذاته أمام إشبيلية، لكنه قبل هذه المرة هدفًا.
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