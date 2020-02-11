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منوعات

استعراض قوة.. الشرطة تأمر بسجن شاب بسبب أسد| فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قاد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبه، إلى السجن، وذلك بتهمة ترهيب أسد باستخدام السلاح.

ظهر شاب سعودي يبلغ من العمر 19 عامًا مرتديًا بذلة بألوان العلم الأمريكي وقناع يخفي وجهه، في مقطع فيديو وهو يجلس على مقدمة سيارة دفع رباعي في مكان مغلق، بينما يجلس بجواره على الأرض أسد ويحيط به سائل يشبه الدماء.

لحظات قليلة مرت على هذا الوضع ثم التقط الشاب سلاح وقام بإطلاق النار مما أدى إلى إرهاب الأسد وهروبه من المكان، وفقًا لما نشرت صحيفة "البيان "الإماراتية.

وكانت قوات الشرطة السعودية  قد قامت على الفور بالتواصل إلى صاحب الفيديو وإلقاء القبض عليه.
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