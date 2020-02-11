دايموند برنسيس.. قصة سفينة سياحية يرفضها العالم بسبب كورونا

أصبحت السفينة السياحية اليابانية "دايموند برنسيس"، الراسية قرب الشواطي اليابانية، مركزا لوباء كورونا القاتل ، وذلك عقب ارتفاع أعداد المصابين على متنها لـ 130 حالة.





وكانت السلطات اليابانية فرضت حجرا صحيا على السفينة في 3 فبراير الجاري، عقب تشخيص حالات بفيروس كورونا المستجد





وتحمل هذه السفينة على متنها 3700 شخص بين ركاب وطاقم، حيث وصلت إلى يوكوهاما من أجل التزود بالمؤن.





ولم تعلن وزارة الصحة اليابانية حتى الآن عدد الإصابات الرسمي داخل السفينة، حيث تفصلهم عن الإصابات بالفيروس داخل البلاد .





وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 42600 حالة، وذلك مع استمرار الانتشار الكبير للفيروس.





وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، منذ قليل، عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1013 حالة، فيما أكد مسئولي مقاطعة هوبي الصينية وفاة 103 حالات جديدة بسبب تفشي الفيروس.





وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وقررت السلطات الفرنسية فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.