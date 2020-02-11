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منوعات

واقعة مريبة.. معلمة تشوه وجه طالبة بسبب لعب العيال| فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يعيش الأطفال في مختلف بلدان العالم معاناة كبرى داخل المدارس على يد مدرسيهم، تتنوع ما بين الضرب والسب والاستغلال الجنسي، فقد شهدت ليبيا حادثة صادمة داخل إحدى المدارس، حيث قامت مدرسة بالاعتداء والضرب المبرح على إحدى طالباتها، تدعى "نور الهدى"، متسببة في تشوه وجهها بالكامل.

الواقعة العنيفة التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، صورها على نطاق واسع قد أثارت الغضب الشديد والمطالبات بمحاسبة المعلمة.

انتشرت صور الطفلة "نور الهدى" الطالبة بإحدى المارس التابعة لمدينة غات جنوب غرب ليبيا، وقد ظهر على وجهها آثار الضرب، وتعود تفاصيل الاعتداء عندما ذكرت الطفلة أن وقع خلاف بينها وبين شقيقتها التي تدرس معها بنفس الصف. 

ومع تصاعد الخلاف أمسكت المعلمة الطفلة "نور" والقتها على الأرض وبدأت في ضربها  وخنقها وخدشها بأظافرها، كانت تلك الواقعة تدور على مرأى ومسمع عدد من المعلمين الآخرين لكن لم يحرك لهم ساكنًا.

وعندما علم الأب بهذه الواقعة تقدم ببلاغ في وزارة التعليم لمحاسبة المعلمة على هذا الفعل الشنيع، وعدم تجاهل الامر، كما نشر القصة على المنصات الاجتماعية للتنديد بالتعذيب داخل المدارس.

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