7 مواجهات شرسة في بحري المظاليم.. اليوم

تقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا والتى تشهد صراعا كبيرا بين أندية القمة لحسم صدارة الدورى .



فاركو - مالية كفر الزيات

يسعى فاركو بقيادة أحمد عاشور لمواصلة الصدارة والمشوار الناجح مع الفريق لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز بينما يحاول فريق مالية كفر الزيات الابتعاد عن دوامة الهبوط .





المنصورة - غزل المحلة

وعلى ملعب المنصورة يقام ديربي خاص بين أبناء محافظة الدقهلية وغزل المحلة ابناء الغربية ويدخل الفريقان المباراة بطموح الفوز والمنافسة على الصعود .





دمنهور - الأوليمبي

يدخل فريق دمنهور اللقاء بقياد كمال فريد امام منافسه الأوليمبي الذي يعاني الموسم الحالي من النتائج السلبية وابتعاده عن المنافسة على الصعود للممتاز بسبب سوء الحظ الذي واجه الفريق خلال الفترات الماضية .





دكرنس - الحمام

يسعي فريق دكرنس بقيادة مصطفي عبده لمواصلة النتائج الايجابية وتحقيق المفاجأة بالمجموعة حيث انه صاعد حديثا الي القسم الثاني وينافس على التأهل للممتاز بينما يعاني فريق الحمام من النتائج السلبية ومهدد بالهبوط للقسم الثالث





الرجاء - بيلا

يدخل فريق الرجاء مواجهة سهلة على الورق أمام فريق بيلا الذي يعاني من النتائج السلبية منذ صعوده لدوري القسم الثاني وفشل في تحقيق اى فوز حتى الآن حيث خسر 8 مواجهات وتعادل في 5 .





ابوقير - بلدية المحلة

يواجه فريق أبو قير للاسمدة منافسه بلدية المحلة في لقاء لايقبل القسمه على اثنين في ظل سعي الثنائي لتحقيق الثلاث نقاط وتعزيز مركزه في جدول ترتيب المسابقة .





كما تقام اليوم مباراة بين فريق سيراميكا كليوباترا وبتروجيت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .





جدول ترتيب مجموعة بحري :



