أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
ظهرت الفنانة إيمان، الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، وذلك بعد فترة طويلة من الاختفاء وعدم الظهور.
نشر الفنان أحمد مكى صورة له من داخل الحرم المكى عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
ظهر المخرج خالد جلال، اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، في أول ظهور له بعد عملية قسطرة القلب.
حالة كبيرة من الجدل سادت الوسط الفني بعد تردد أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، في الفترة الأخيرة بسبب تعرضها لخطأ طبي وخضوعها لعملية خاطئة، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، بيانًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وجهت من خلاله الشكر إلى شيوخ دولة الإمارات بعد الحكم ببراءتها في قضية هتك العرض بالرضى، بسبب رقصها المثير مع المطرب الأمريكي تياجا، ووجهت الشكر أيضًا لمحاميها محمد النجار.