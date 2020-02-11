أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

ظهرت الفنانة إيمان، الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، وذلك بعد فترة طويلة من الاختفاء وعدم الظهور.





نشر الفنان أحمد مكى صورة له من داخل الحرم المكى عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





ظهر المخرج خالد جلال، اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، في أول ظهور له بعد عملية قسطرة القلب.





حالة كبيرة من الجدل سادت الوسط الفني بعد تردد أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، في الفترة الأخيرة بسبب تعرضها لخطأ طبي وخضوعها لعملية خاطئة، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



