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فن

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:29 ص
نادية لطفي
نادية لطفي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، احتوى على تسجيل صوتي للفنانة الراحلة نادية لطفي، قبل الوفاة بأيام قليلة. 

واحتفت نادية لطفي، في التسجيل الصوتي، بـ سلاف فواخرجي، بينما علقت الأخيرة: «آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي ... كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني». 

وتابعت: «ناديا، النديّة .. الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل ، معرفتك وحبُّك نعمة من الله اشكره عليها ... استاذة الحب والفن والفكر ، رحمك الله يانوارة القلوب ... [شكرا للصديقة والاخت الاعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي ، وعزائي لك كبيرًا لأني ادرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك واخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها». 

وتوفيت نادية لطفى منذ أيام بعد صراع مع المرض داخل مستشفى القوات المسلحة.


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