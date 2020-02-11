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أخبار العالم

انشقاق في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب بيرني ساندرز

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
فجر السيناتور الديمقراطي الأمريكي جو مانشين، مفاجأة؛ بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث شكك في إمكانية دعمه للمرشح الديمقراطي المتوقع بيرني ساندرز في الانتخابات. 

وقال مانشين في تصريحات إلى شبكة سي ان ان الأمريكية: "أين نحن في ذلك الوقت. وانتقد توجه بيرني ساندرز قائلا إن حلول ساندرز "قد لا تكون مستساغة، قد لا تكون شيئا قابلا للتنفيذ يجب أن أرى". 

وأضاف أن: "ساندرز ثابت ولم يتغير ويجب أن يكون هناك وسط ما في مكان ما"، متابعا: "بيرني ينقلك إلى حيث يوجد ضميرك العميق وتفكيرك. نعم، لم تتم معاملة الناس بشكل عادل. لقد تركوا الناس وراءهم. لكن إصلاحاته ليست شيئًا مستساغًا لنا جميعًا". 

وفي إجابته على سؤال: "هل ستؤيد ساندرز في الانتخابات أمام ترامب"، قال: "حسنًا، كما تعلم، يتعين علينا أن نرى أين نحن في ذلك الوقت. أستطيع أن أخبركم بشيء واحد، ساندرز لديه قلب طيب، ويريد أن يفعل الشيء الصحيح. قد لا يكون حله لإصلاحه مستساغًا، وقد لا يكون شيئًا ممكنًا. يجب أن أرى. من يدري ، قد يتغير بيرني ويخفف قليلًا من حدة توجهه من الآن إلى ذلك الحين".
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