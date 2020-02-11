خسائر فادحة لتركيا في ليبيا وسوريا.. والخليج ينتظر الطقس السيئ.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي، عن أن الحوثيين يديرون شبكة لغسيل الأموال عبر أحد تجار الأسلحة، والتي يتم مصادرتها من خصومهم لتمويل حربها على اليمنيين إلى جانب تهريب الأسلحة والنفط.





فريق الخبراء بين في تقريره الذي قدم إلى مجلس الأمن أنه يبحث أيضا في التمويل المتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليها والذي يمكن استخدام إيراداته لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.





ومن ليبيا، أكدت مصادر من مجلس النواب الليبي، أن رئيس حركة النهضة، الجناح التونسي لجماعة الإخوان الإرهابية، وجه دعوة رسمية، بصفته رئيسا لبرلمان بلاده، إلى المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، لزيارة تونس خلال الأيام القادمة. ورد المراقبون التحول في موقف إخوان تونس، إلى تطور المواقف الإقليمية والدولية من الأزمة الليبية، والتي باتت تصب في مصلحة الجيش الوطني، الذي تنبثق قيادته من مجلس النواب الليبي، حيث بدؤوا يبحثون عن دور في الوقت بدل الضائع.





ومن الجزائر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الامنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.





وإلى السعودية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والجوف (شمال المملكة)، اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق والمناطق الوسطى.





وفيما يخص فيروس كورونا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع انتهاء انتشار فيروس "كورونا" في أبريل المقبل، مع زيادة درجة حرارة الجو، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أصدرت ما تسمى محكمة الصلح في مدينة حيفا، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرًا على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948، الشيخ رائد صلاح.





وبموجب قرار المحكمة، سيجري تخفيض 11 شهرًا كان قد قضاها الشيخ داخل السجن في الفترة التي سبقت صدور الحكم، ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرًا أخرى ليتم محكوميته في السجن، وفقًا لما أفادت به مواقع فلسطينية.





وحول الخسائر التركية، ظهر التطورات في سوريا وليبيا، أن مسار الأحداث يفلت من يد تركيا، وأنها أصبحت تعاني التخبط والخسران، في الدولتين، ففي سوريا أحرزت القوات السورية انتصارات، وتمكنت من دخول مدينة سراقب؛ أهم مدن محافظة إدلب، كما تمكنت من بسط سيطرتها على نحو 20 بلدة وقرية، في هزيمة للمرتزقة والإرهابيين، الذين تدعمهم تركيا.





وجاء التقدم السوري، ليضغط على المخططات التآمرية التركية في سوريا، خاصة في إدلب، التي تعد الجيب المسلح الأخير للإرهابيين والمرتزقة، كما جاءت واقعة قتل 6 جنود أتراك في قصف للجيش السوري؛ لتبرهن أن عجلة الخسائر التركية سوف تتصاعد في إدلب؛ لذا كان تقدم الجيش السوري حاسمًا، في ظل خشية تركية من تكرار الخسائر العسكرية.





ومن العراق، حذرت السفارة الأمريكية في العراق، رعاياها المتواجدين في العراق من الاقتراب من مبنى السفارة، بسبب تقارير عن وجود تظاهرات مرتقبة في بغداد، والنجف.





ومن صحيفة الاتحاد، ذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه الوكالة، أن كوريا الشمالية واصلت العام الماضي تعزيز برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.





وأضاف التقرير، أن هذا البلد استورد بصورة غير مشروعة منتجات بترولية مكررة وصدر فحمًا بما يصل قيمته إلى 370 مليون دولار بمساعدة سفن صينية.





ومن لبنان، يعقد مجلس النواب اللبناني، ابتداء اليوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.







