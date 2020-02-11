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أخبار العالم

قبل جلسة منح الثقة للحكومة.. المتظاهرون يحاولون اقتحام حواجز البرلمان اللبناني

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت فضائية الحدث السعودية بأن بعض نواب البرلمان اللبناني، قد باتوا ليلتهم في محيط البرلمان، وذلك تحسبا للتظاهرات التي ستشهدها المنطقة، بسبب جلسة منح الثقة للحكومة. 

فيما قالت مراسلة "الحدث" إن المحتجين يحاولون الآن إزالة الحواجز الأسمنتية التي وضعتها الأجهزة الأمنية أمام البرلمان. 

كما حاول بعض المتظاهرين أيضا كسر الباب الحديد الذي أقامته القوات الأمنية أمام البرلمان اللبناني، وهو ما نجحوا فيه. 

وتوافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت، منذ مساء أمس الإثنين، عشية مظاهرات مرتقبة دعا إليها معارضون، تزامنًا مع انعقاد جلسة مقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدية إليه. 
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