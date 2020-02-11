AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:22 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
Advertisements
محمد غالي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 6 آلاف و30 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك خلال يومين من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

تأتى هذه القافلة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3638 مواطنًا في اليوم الأول من القافلة و2392 في اليوم الثاني، وذلك في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، مضيفًا أن القافلة بدأ عملها أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.


وأشار مجاهد إلى أنه تم خلال يومين من القافلة فحص 155 مواطنًا بمعمل الدم، و110 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص  23 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 115 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، كما حضر 380 مواطنًا ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين.


ولفت إلى أنه تم نقل 19 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري ممن تطلبت حالتهم الصحية جراحات عاجلة، كما تم تسجيل عدد من الواطنين باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.


وأكد مجاهد توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطي جميع الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، مشيرًا إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.


وأوضح أن القافلة تضم موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث تم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة.

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 6030 مواطنا خلال يومين بعزبة الهجانة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.5 مليون مواطن ينضمون لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وفد من الصحة يتوجه للإسماعيلية لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الجديد

غدا .. وفد من الصحة يتوجه للأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل‎

اليوم.. وفد من الصحة يتوجه للأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل‎

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا المركزى ..صور

وفد من الصحة يتوجه إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

انسف السموم .. نظف الكلى وتخلص من نزلات البرد بمشروب طبيعى

الجراد الصحراوي يهاجم دولا عربية ويسبب كوارث.. تفاصيل

لجان مدرسة أبوالهول الإعدادية بنين تفتح أبوابها أمام الناخبين بدائرة الجيزة

إقالة عدد من المسئولين في الصين بسبب كورونا

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

أعمال يومية تدخل الجنة.. 20 أمرا يكفر الذنوب ويزيد الدرجات ويجعلك من الفائزين بالجزاء العظيم

AdvertisementS

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات من القرآن .. علي جمعة يجيب

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان