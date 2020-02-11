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تعرف على أسرار الفلكلور النوبى والأسوانى .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:32 ص
فرقة الفلكلور النوبى
فرقة الفلكلور النوبى
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ريهام فيكتور

قالت الدكتور حنان أمين مدربة منتخب أسوان للفنون الشعبية إن فرقة الفلكولور الاسوانى النوبى بدأ تكوينها داخل جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبمشاركة من طلابها.


وأضافت الدكتور حنان أمين خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن فرقة الفلكلور الاسوانى بدأت بعدها تشارك في مسابقات الجامعة نفسها ووزارة الشباب والرياضة والعديد من المسابقات الاخرى.


وأوضحت  مدربة منتخب أسوان للفنون الشعبية أن مسابقات وزارة الشباب والرياضة لا تعتمد على بيئة النوبة فقط، لافتة إلى ان الفنون الشعبية في العموم كثيرة وغنية منها الرقص الصعيدى والفلاحى وغيرهم ولذلك فالفرقة ترقص كل انواع الرقص الشعبى الموجود فى مصر من مختلف الثقافات وليس الفلكلور النوبى والاسوانى فقط حتى تستطيع المشاركة في مسابقات المواهب المتنوعة.


وتابعت أن نجاح الفرقة بدأ عند مشاركتها فى مسابقة " ابداع "  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسىي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية والتطوعية وغيرهم من الشخصيات المبدعه التى ساهمت فى الرفع من شأن العديد  من المواهب المصرية.

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