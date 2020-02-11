مشروب طبيعي يحارب البرد ويحمي الجسم

يشعر البعض فى الوقت الحالى بشدة البرودة، نتيجة لانخفاض درجة الحرارة لذلك ،تقدم الشيف غادة التيلي طريقة عمل مشروب طبيعي يساعد على محاربة الشعور بالبرد ويساعد في تخلص الجسم من السموم.





مشروب برتقال بالزنجبيل​ :





الزنجبيل من المكونات المهمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وعند إضافته لعصير البرتقال الغني بفيتامين سي سيتحول لكوب مغذي وكامل لحماية الجسم من الأمراض.



