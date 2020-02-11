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مرأة

مشروب طبيعي يحارب البرد ويحمي الجسم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:59 ص
مشروب طبيعي يحارب
مشروب طبيعي يحارب البرد ويحمي الجسد
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر البعض فى الوقت الحالى بشدة البرودة، نتيجة لانخفاض درجة الحرارة لذلك ،تقدم الشيف غادة التيلي طريقة عمل مشروب طبيعي يساعد على محاربة الشعور بالبرد ويساعد في تخلص الجسم من السموم.

مشروب برتقال بالزنجبيل​ :

الزنجبيل من المكونات المهمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وعند إضافته لعصير البرتقال الغني بفيتامين سي سيتحول لكوب مغذي وكامل لحماية الجسم من الأمراض.

مشروب برتقال بالزنجبيل​ :

المقادير :

مشروب برتقال بالزنجبيل​
عصير برتقال زنجبيل عسل ليمون  

طريقة تحضير مشروب برتقال بالزنجبيل​ :

* يرفع عصير البرتقال مع الجنزبيل المبشور على النار

* ثم يضاف العسل الأبيض وعصير الليمون

* يترك حتى الغليان

* يقدم ساخنا
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