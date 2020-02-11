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أخبار العالم

عصري لا طائفي.. ماذا قال وليد جنبلاط قبل منح الثقة للحكومة اللبنانية ؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:29 ص
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
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شيماء مصطفى
دعا رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، إلى تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذات الصلاحيات المحدودة وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق والسيطرة على المعابر وسياسة تحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ".

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجلسة المقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ومنحها الثقة.

وتوافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت، منذ مساء أمس الإثنين، تزامنًا مع انعقاد جلسة مقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وحاول المحتجون إزالة الحواجز الأسمنتية التي وضعتها الأجهزة الأمنية أمام البرلمان، وكسر الباب الحديد المقام أمامه.

وتركزت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في ساحة الشهداء، بعدما نجح العشرات باقتلاع حواجز الإسمنت والبوابة الحديدية التي وضعت ليل أمس مما دفع قوات مكافحة الشغب لاطلاق القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقة المحتجين في محيط البرلمان .

ووقع عدد من الإصابات جراء تدافع بين متظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية عند نقطة زقاق البلاط المؤدية إلى البرلمان.
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