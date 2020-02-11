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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:55 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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محمد غالي
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفي رأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفي مع الشركة المنفذة، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة، مع مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

وقال إن الوزيرة وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام للمستشفي، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة.

وأشار "مجاهد" إلى أن المستشفى يشمل 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية، مضيفًا أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر .. صور
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