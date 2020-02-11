ثلوج تغطي بغداد للمرة الأولى منذ 12 عاما.. وارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين.. رفض ديمقراطي فوري لميزانية ترامب.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الاتحاد الأفريقي يتعهد العمل بفاعلية أكبر لتسوية النزاعات خصوصا في الملف الليبي

الجيش السوري يسيطر على كامل الطريق الدولي حلب - دمشق

مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين قرب البرلمان في بيروت

البنتاجون يرفع عدد الجنود المصابين بالقصف الإيراني

رفض ديمقراطي فوري لميزانية ترامب في 2021

هجوم انتحاري في كابول يوقع ضحايا مدنيين





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة "الأنباء" تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن موقف البرلمان الكويتي تجاه القضية الفلسطينية هو تجسيد وتمثيل لسياسة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، موضحا أن الكويت آخر من يطبع مع الكيان الصهيوني وأكثر الدول التزاما بهذه القضية الشرعية والإنسانية.





وقال الغانم إن الرسالتين اللتين تقدم بهما العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني إلى رئيس الوزراء تؤكدان فشل خطة ترامب للسلام ورفض مختلف الأطراف لها.





وأشارت صحيفة "القبس" الإلكتروني إلى تأكيد سفير الجمهورية الإيرانية لدى البلاد محمد إيراني أن بلاده ليس لديها أي نية لمهاجمة المصالح الأمريكية على أرض الكويت، موضحا أن السلطات الكويتية طمأنت بلاده بأن أراضي الكويت لن تكون نقطة انطلاق لاستهداف ايران.





وأفادت صحيفة "الجريدة" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الثلاثاء، عند 0.304 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.332 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس، الاثنين.





عربيا وإقليميا، قالت البحرين أمس، الاثنين، إنها ملتزمة بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي.





وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في بيان، إن التوصية بالتعديل الطوعي المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط، خصوصا في الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مواجهات اندلعت بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجا على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدًا لمنحها الثقة.





ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعًا لانعقاده انطلاقًا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، التي يرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تمامًا عن الأحزاب السياسية التقليدية.





وقالت صحيفة "الراي" إن الاتحاد الأفريقي تعهد في ختام قمته السنوية ليل أمس في أديس أبابا، بأن يكون أكثر حيوية وفاعلية في التوسط في نزاعات القارة، خصوصا في الملف الليبي الذي استبعد منه إلى حدّ كبير.





وبسبب تأخير في البرنامج، اختتمت القمة حوالى الساعة الرابعة (01:00 ت غ) من الثلاثاء، وألغيت جلسة الختام والمؤتمر الصحافي الذي يلي انتهاء القمة عادة، لكن ستعلن القرارات التي تم تبنيها نهار اليوم.





وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن الجيش السوري تمكن اليوم، الثلاثاء، من السيطرة على كامل الطريق الدولي حلب-دمشق بعد أسابيع من هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وتُشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدنا عدة من حلب شمالا مرورا بدمشق وصولا إلى الحدود الأردنية جنوبًا، هدفا رئيسيا لدمشق منذ فقدت السيطرة على أجزاء منه مع بدء توسع الفصائل المعارضة في العام 2012.





وركزت صحيفة "القبس" على تساقط ثلوج في بغداد غطت شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حرا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما، وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن، لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة.





دوليا، قالت صحيفة "القبس" إن البنتاجون أعلن، الاثنين، أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع يناير ارتفع إلى 109 جنود، أي بزيادة 45 عسكريًا عن الحصيلة التي أعلنها في نهاية الشهر الفائت.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّه من أصل العسكريين الـ109 الذين يعانون جميعًا من «ارتجاج خفيف»، عاد 76 (حوالى 70%) إلى الخدمة في وحداتهم، بينهم واحد فقط تعالج في مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا والبقية تعالجوا في العراق.





وقالت صحيفة "الوطن" إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للميزانية للعام المالي المقبل وقيمتها 4.8 تريليون دولار قوبلت برفض فوري، يوم الاثنين، من الديمقراطيين في الكونجرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.





وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.





وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان السلطات الصينية يوم الثلاثاء ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 1017 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 42708 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء الصين.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي أنه تم تسجيل 2478 حالة إصابة جديدة مؤكدة و108 حالات وفاة جديدة 103 منها في مقاطعة (هوبي) وسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالة وفاة واحدة في العاصمة بكين وحالة مماثلة في مدينة (تيانجين) وأخرى في مقاطعة (هيلونغجيانغ) وحالة مماثلة في مقاطعة (انهوي) وأخرى في (خنان).





في السياق ذاته، أوضحت صحيفة "الوطن" أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قال إن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة وباء الفيروس التاجي لكن لن يكون هناك قروض جديدة.





وصرح مالباس في مقابلة مع رويترز أمس، الاثنين، بأن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها موارد وفيرة.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان وزارة الداخلية الأفغانية أن انتحاريًا فجر نفسه في غرب كابول صباح اليوم، الثلاثاء، مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين لم يعرف عددهم في الحال، في أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.



