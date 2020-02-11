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مرأة

طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:01 م
طريقة عمل تونة بالمكرونة
طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذى ومفيد للجسم.
 
مقادير تونة بالمكرونة والخبز البني :

تونة
 ملح فلفل
 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
 مكرونة اسباجيتي  مسلوقة
بصلة 
فلفل حار 
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون 
3 ملعقة عصير ليمون 
3 ملعقة بقدونس  مطحون 
2 ملعقة زيتون كالاماتا للتزيين
2 قطعة خبز توست  مقطعة مكعبات ومحمص .

طريقة تحضير تونة بالمكرونة والخبز البني :

* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والفلفل الحار، الملح والفلفل

* تضاف التونة وتقلب ثم يضاف عصير الليمون , بشر الليمون, زيتون كالاماتا وتقلب

* تضاف المكرونة وأخيرا يضاف البقدونس
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