يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذى ومفيد للجسم.
مقادير تونة بالمكرونة والخبز البني :
تونة
ملح فلفل
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
مكرونة اسباجيتي مسلوقة
بصلة
فلفل حار
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
3 ملعقة عصير ليمون
3 ملعقة بقدونس مطحون
2 ملعقة زيتون كالاماتا للتزيين
2 قطعة خبز توست مقطعة مكعبات ومحمص .
طريقة تحضير تونة بالمكرونة والخبز البني :
* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والفلفل الحار، الملح والفلفل
* تضاف التونة وتقلب ثم يضاف عصير الليمون , بشر الليمون, زيتون كالاماتا وتقلب
* تضاف المكرونة وأخيرا يضاف البقدونس