يقدم الشيف هشام السيد طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذى ومفيد للجسم.

مقادير تونة بالمكرونة والخبز البني :





تونة

ملح فلفل

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

مكرونة اسباجيتي مسلوقة

بصلة

فلفل حار

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

3 ملعقة عصير ليمون

3 ملعقة بقدونس مطحون

2 ملعقة زيتون كالاماتا للتزيين

2 قطعة خبز توست مقطعة مكعبات ومحمص .





طريقة تحضير تونة بالمكرونة والخبز البني :





* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والفلفل الحار، الملح والفلفل





* تضاف التونة وتقلب ثم يضاف عصير الليمون , بشر الليمون, زيتون كالاماتا وتقلب





* تضاف المكرونة وأخيرا يضاف البقدونس