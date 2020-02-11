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برلمان

تشريعية النواب توافق على 4 اتفاقيات دولية جديدة مع ألمانيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها نبيل الجمل، على عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها للنظر فى طريقة إقرارها، وتبين للجنة عدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم.

وتضمنت الاتفاقيات؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق  بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا  الاتحادية بشأن التعاون المالي  لعام 2018 والموقع في برلين.

وتضمنت أيضا القرار رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة  بين حكومة مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي للهجرة من أجل التنمية، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الإلزامي.
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