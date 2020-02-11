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توك شو

موجة رياح عنيفة تدفع المارة عشرات الأمتار إلى الخلف .. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:17 م
رياح عنيفة
رياح عنيفة
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شيرين عادل
عرضت قناة يورونيوز فيديو يظهر رياح فى هولندا تدفع مترجلا عشرات الأمتار إلى الخلف.

وضربت عاصفة  سيارا المعروفة أيضا  بـ "سابين" السواحل الهولندية، واستطاع شاهد عيان تصوير مشهد على شاطئ غربي أمستردام، لشخص تدفعه الرياح القوية إلى الخلف ، فيتقهقر كما لو كان يتزلج على الجليد.

وضربت العاصفة كذلك فرنسا وبلجيكا، ما دفع بالسلطات عبر أنحاء أوروبا بإطلاق حالة الانذار من وقوع فيضانات، وهبوب رياح عاتية.

ومن ناحية أخرى، أجبرت الأمواج العالية في البحر الإيرلندي شركات العبارات على إلغاء العديد من الرحلات، كما جرى إلغاء سباق 10 كيلو في لندن كان من المتوقع أن يجذب 25 ألف عداء.

وفى سياق أخر، قرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران دمج الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية، فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وجاتويك ولندن سيتي فيما ألغت خطوط فيرجن الجوية بعض الرحلات الجوية.

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