AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هشام توفيق: مفاوضات مع القطاع الخاص للاستثمار في 3 مشروعات أسمدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:24 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
ولاء عبدالكريم

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن مفاوضات تجريها وزارته مع عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص للاستثمار فى  3 مشروعات للأسمدة.

وقال توفيق، خلال افتتاح الملتقى الدولى السنوي السادس والعشرون للأسمدة والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة اليوم، أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف انتاج  أسمدة متخصصة غير تقليدية.

ولفت توفيق، إلى مساهمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بجانب مشروعات البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعي في إمداد المصانع باحتياجاتها من الطاقة مما انعكس على استقرار إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تعتمد على الغاز كما تدعم وفرة الطاقة الى تهيئة مناخ الاستثمار بقطاع إنتاج الأسمدة فى مصر .

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع الى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، منوها بأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأسمدة.

وأكد أن مصر لديها مخزون كبير من معدن الفوسفات بما يتطلب زيادة مشروعات الاستخراج والاستخلاص من المناجم  ، فضلا عن إقامة مشروعات عليه لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لزيادة القيمة المضافة. 

ونوه بأن هناك بعض الإجراءات والتحديات التي تواجه منتجي الأسمدة، من بينها التحول إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة وكذلك الاطلاع على مستجدات القطاع الزراعي وكذلك تحاليل المناخات والبيئة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطوير خريطة التربة الأمر الذي يساهم في تحديد نوع المحاصيل والري والأسمدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع عقد إنشاء مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور بـ842 مليون دولار

بتكلفة 842 مليون دولار.. توقيع عقد إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور

سفير الصين بالقاهرة: مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور سيزيد صادرات مصر للعالم.. فيديو

القابضة للبتروكيماويات: تطبيق استراتيجيات جديدة تعزز تنافسيتنا في الأسواق الخارجية

رئيس أبو قير للأسمدة: صناعة البتروكيماويات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة

القابضة للكيماويات: 21.6 مليار جنيه قيمة الإيرادات المجمعة

ترشيحاتنا

بملابس الباليه.. غادة عبد الرازق بإطلالة غير متوقعة

ميدو يفاجئ بعثة الزمالك قبل السفر إلى قطر

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

أول تعليق من مريم حسين بعد براءتها في قضية هتك العرض

بسبب صورة لخاتم الخطوبة.. موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل.. شاهد

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيد واحدة.. عميد شرطة يساند مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

بسبب صورة لخاتم الخطوبة.. موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل.. شاهد