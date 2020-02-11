هشام توفيق: مفاوضات مع القطاع الخاص للاستثمار في 3 مشروعات أسمدة

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن مفاوضات تجريها وزارته مع عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص للاستثمار فى 3 مشروعات للأسمدة.

وقال توفيق، خلال افتتاح الملتقى الدولى السنوي السادس والعشرون للأسمدة والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة اليوم، أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف انتاج أسمدة متخصصة غير تقليدية.

ولفت توفيق، إلى مساهمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بجانب مشروعات البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعي في إمداد المصانع باحتياجاتها من الطاقة مما انعكس على استقرار إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تعتمد على الغاز كما تدعم وفرة الطاقة الى تهيئة مناخ الاستثمار بقطاع إنتاج الأسمدة فى مصر .

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع الى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، منوها بأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأسمدة.

وأكد أن مصر لديها مخزون كبير من معدن الفوسفات بما يتطلب زيادة مشروعات الاستخراج والاستخلاص من المناجم ، فضلا عن إقامة مشروعات عليه لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لزيادة القيمة المضافة.

ونوه بأن هناك بعض الإجراءات والتحديات التي تواجه منتجي الأسمدة، من بينها التحول إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة وكذلك الاطلاع على مستجدات القطاع الزراعي وكذلك تحاليل المناخات والبيئة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطوير خريطة التربة الأمر الذي يساهم في تحديد نوع المحاصيل والري والأسمدة.