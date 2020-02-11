خلال جلسة منحه الثقة.. رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بخطط علاج اقتصادي مؤلمة تراعي الفقراء

عقد البرلمان اللبناني اليوم، الثلاثاء، جلسة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة حسان دياب، وسط مظاهرات حاشدة منذ الصباح الباكر.





ووفقا لـ "لبنان 24"، قال دياب في البيان الوزاري إن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة وفقرا مدقعا وانهيارا في البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديدا مباشرا للناس ورواتبهم ولقمة عيشهم".





وأضاف: "لبنان مر بالسنوات الأخيرة بأزمات تراكمت حتى أوصلتنا لأزمة مأسوية تستدعي مراجعة عميقة للأسباب التي أوصلتنا لهذه الأزمة ولاتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة شاملة".





وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة قائلا: "لأنّنا في مرحلة استثنائية خطرة للغاية ورثناها كحكومة كذلك ورثها الشعب اللبناني وانطلاقا من الحس الوطني وافقنا على تسلّم هذه المهمة في ظروف ندرك خطورتها".





واستطرد: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس ولنعترف بأنّ استعادة الثقة تكون بالأفعال وهو مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة ويحتاج إلى إنجازات ملموسة".





ولفت دياب إلى أنه من المقرر طرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة وستراعي الفقراء وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحة وسنتواصل مع الحراك الشعبي في الشارع.





وتعهد رئيس الحكومة بـ "الالتزام بسرعة تنفيذ خطّتنا ونعتزم العمل على أن نكون حكومة تلتزم العمل لتخدم لبنان ومستقلة عن الجو السياسي وحكومة نزيهة وشفافة".





وشدد على أنه لم يسمح باستباحة المال العام، مؤكدا على حماية أموال المودعين في البنوك.



