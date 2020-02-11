نائب بالكنيست: نتنياهو يشجع جرائم الكراهية ضد العرب

قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كاسيف، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعطي الضوء الأخضر لارتكاب جرائم ضد العرب.

وبحسب كاسيف وفق موقع القناة 7 العبرية: "هذا الصباح تم اكتشاف جريمة كراهية يمينية متطرفة ضد الجمهور العربي في قرية الجش بالجليل".

وأضاف: "جميعنا يعلم أن مثل هذه القضية في مستوطنة يهودية ستحظى باهتمام فوري من نتنياهو وحدوث اعتقالات سريعة".

وتابع: "الاستنتاج الواضح أن نتنياهو مهتم بجرائم الكراهية ويعطي الضوء الأخضر لمرتكبيها".

كان مستوطنون متطرفون من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" اعتدوا فجر اليوم الثلاثاء، على ممتلكات عربية بإعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية معادية إحداها على جدران مسجد في قرية الجش بالجليل الأعلى.