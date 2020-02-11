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غير الأكل.. أشياء غير متوقعة يمكن حفظها في الثلاجة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:29 م
أشياء غير متوقعة
أشياء غير متوقعة يمكن حفظها في الثلاجة
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حياة عبد العزيز
كشف موقع "brightside"، عن بعض الأشياء غير المتوقعة التي يمكن حفظها داخل الثلاجة بخلاف الأطعمة والمشروبات، ويمكن التعرف علي هذه الأشياء خلال السطور التالية.

- طلاء الأظافر ومستحضرات  التجميل 

وضع طلاء الأظافر في الثلاجة، يساعد في الحفاظ عليه، كما يمكن وضع جميع مستحضرات التجميل للحفاظ عليها، مثل كريم الأساس أو أحمر الشفاه ، سوف تبقيها باردة ومنعها من الانهيار، فإنها ستطيل عمرها بشكل كبير، حيث إنها ستحافظ على سلامة زيوتها.

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- الكحل
ستمنعك هذه الخدعة من كسر قلم الكحل باستمرار عند وضعه داخل العين، حفظها في الثلاجة سيجعلها  أقوى وأكثر حدة.

- كريم العين
الحفاظ على كريم العين في الثلاجة سيعزز ملاءمتها، ويساعد على تقليل الانتفاخ والاحمرار حول عينيك بطريقة فعالة.
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