غير الأكل.. أشياء غير متوقعة يمكن حفظها في الثلاجة

كشف موقع "brightside"، عن بعض الأشياء غير المتوقعة التي يمكن حفظها داخل الثلاجة بخلاف الأطعمة والمشروبات، ويمكن التعرف علي هذه الأشياء خلال السطور التالية.
- طلاء الأظافر ومستحضرات التجميل
وضع طلاء الأظافر في الثلاجة، يساعد في الحفاظ عليه، كما يمكن وضع جميع مستحضرات التجميل للحفاظ عليها، مثل كريم الأساس أو أحمر الشفاه ، سوف تبقيها باردة ومنعها من الانهيار، فإنها ستطيل عمرها بشكل كبير، حيث إنها ستحافظ على سلامة زيوتها.
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- الكحل
ستمنعك هذه الخدعة من كسر قلم الكحل باستمرار عند وضعه داخل العين، حفظها في الثلاجة سيجعلها أقوى وأكثر حدة.
- كريم العين
الحفاظ على كريم العين في الثلاجة سيعزز ملاءمتها، ويساعد على تقليل الانتفاخ والاحمرار حول عينيك بطريقة فعالة.